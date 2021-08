Clubes de la Championship se plegaron a decisión de la Premier y tampoco liberarán jugadores

Los clubes que pertenecen a la English Football League Championship, segunda división del fútbol británico, se plegaron a la determinación de la Premier y tampoco liberarán a sus jugadores seleccionados para duelos que se jueguen en países de la "lista roja" de Gran Bretaña.

A raíz de esta determinación, dada a conocer durante la presente jornada, el atacante Ben Brereton no podrá sumarse a la Roja para los duelos contra Brasil, Ecuador y Colombia de la triple fecha Clasificatoria al Mundial de Qatar 2022 programada para septiembre.

"Como resultado de la declaración de la EFL, los Rovers pueden confirmar que Ben Brereton Díaz no viajará a Sudamérica para reunirse con Chile para sus duelos clasificatorios para la Copa del Mundo contra Brasil, Ecuador y Colombia", señalaron desde el club inglés.

A Brereton se suma Francisco Sierralta, que milita en Watford, que tampoco podrá sumarse a la Roja.

EFL clubs have today taken the collective decision not to release players for international matches that are to be played in countries on the UK Government’s ‘red list’ next month.#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/wzfcUOiFqb