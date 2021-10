Eduardo Berizzo tras derrota de Paraguay: En cinco minutos se nos fue el partido

El entrenador Eduarzo Berizzo habló tras la caída de Paraguay por 2-0 ante Chile en San Carlos de Apoquindo por las Clasificatorias y lamentó el escaso poder de ataque de su selección.

"En la primera parte estuvimos bien cerrados, en la segunda empezamos bien, pero en cinco minutos el partido se nos va de las manos", expresó en conferencia de prensa.

Agregó que "el partido no fue bueno para nosotros. Defensivamente estuvimos ajustados hasta el minuto 25 donde recibimos los goles y en ataque no generamos nada".

"Si jugamos mal es responsabilidad mía. Jugamos defensivamente bien hasta el gol. Ofensivamente nos costó mucho, no encontramos profundidad en banda, no atacamos bien y no fue un buen partido en ataque para nada", complementó.

Paraguay se quedó con 12 puntos y en la próxima fecha deberá viajar hasta La Paz para jugar ante Bolivia este jueves 14 de octubre.