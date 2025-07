Terquedad de Almirón pone en jaque a Colo Colo en el torneo: Podría haber pérdida de puntos

El ambiente en Colo Colo está más tenso que nunca. A la incertidumbre por el irregular momento futbolístico que atraviesa el cuadro albo se suma un nuevo dolor de cabeza que podría costar caro en la tabla del Campeonato Nacional: el incumplimiento de los minutos Sub 21, una norma que si no se cumple, podría provocar la resta de puntos al término de la presente temporada.

De acuerdo a la información revelada por el portal DaleAlbo, el equipo que dirige Jorge Almirón está muy por debajo de los 1.890 minutos que exige el reglamento de la ANFP para futbolistas nacidos desde el año 2004 en adelante. Tras el empate 1-1 ante O'Higgins del pasado domingo, Colo Colo apenas acumula 858 minutos, sumando incluso los 63' aportados por un seleccionado Sub 18 en el torneo de L'Alcudia que juega La Roja.

Para el Cacique el problema se va agudizando, y es que tiene por delante 13 partidos en el torneo local y debe sumar 1.032 minutos más para no exponerse a sanciones. ¿El gran riesgo? Si en los próximos dos encuentros, frente a Huachipato y Everton, no utiliza jugadores Sub 21, la pérdida de puntos será inevitable, ya que matemáticamente no alcanzará a cumplir la norma aunque utilice juveniles en todos los partidos restantes.

🔘 El "efecto Almirón" complica aún más el escenario para Colo Colo

A todo este preocupante escenario se suma el conflicto interno que mantiene al DT argentino Jorge Almirón en el cargo pese al quiebre con Blanco y Negro. La dirigencia del club le notificó hace ya un par de meses su salida, pero el entrenador se niega a partir sin recibir su millonaria indemnización. Esta disputa ha generado un ambiente de tensión no solo en la interna del plantel, sino también entre los hinchas, especialmente la Garra Blanca, que ha mostrado su malestar por la falta de compromiso del técnico.

Mientras tanto, el propio Almirón parece no dar señales de querer solucionar la situación, al no entregar minutos significativos a los jóvenes del club a excepción de recurrir a Francisco Marchant en algunos de los últimos partidos. Pero, de seguir por esta vía, el estratega podría ser el principal responsable de una sanción que dejaría a Colo Colo en desventaja competitiva directa por secretaría.

🧐 ¿Qué tan complicado está el panorama?

Los números son claros: si Colo Colo no suma minutos Sub 21 ante Huachipato, el promedio necesario en los 12 partidos siguientes se eleva a 86 minutos por juego. Si tampoco lo hace contra Everton, la exigencia sube a 93.8 minutos por encuentro. El problema es que solo se pueden contabilizar 90 minutos por partido, lo que haría matemáticamente imposible alcanzar el total necesario.

La dirigencia lo sabe. La hinchada lo intuye. Y mientras el campeonato avanza, la urgencia crece. Colo Colo está a solo dos partidos de cruzar un punto de no retorno y el reloj corre más rápido de lo que Almirón parece dispuesto a reaccionar.

⚽ ¿Cuántos minutos le faltan a Colo Colo para cumplir la regla del sub 21?

Colo Colo acumula apenas 858 minutos de la regla sub 21 en el Campeonato Nacional, y le restan 1.032 más para cumplir con la norma y evitar sanciones.

🫨 ¿Qué arriesga Colo Colo de no cumplir con esta regla?

Si Colo Colo llega a fallar en cumplir la regla del minutaje sub 21, puede llegar a perder entre 3 a 9 puntos al término de la temporada, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Huachipato

📅 Fecha: Domingo 3 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

