Francia igualó con Ucrania en el inicio de las clasificatorias mundialistas de la UEFA

La selección francesa, defensora de la Copa del Mundo, inició con un decepcionante empate su periplo rumbo a Qatar 2022, tras protagonizar un ajustado 1-1 con Ucrania este miércoles en París.

El equipo dirigido por Didier Deschamps se adelantó en el marcador con un exquisito golazo de Antoine Griezmann (19'), pero en la segunda parte, un autogol de Presnel Kimpembe permitió al cuadro de Andriy Shevchenko quedarse con el empate.

GOLAZO DE GRIEZMANN⚽️



🇫🇷 Francia 1 🆚 0 Ucrania 🇺🇦 #Qatar2022pic.twitter.com/smtxXl7I3l — Garra Sports (@GarraSportsMx) March 24, 2021

Con el resultado, Ucrania y Francia quedaron en tercer y cuarto lugar del Grupo D, por debajo de Bosnia y Finlandia, que igualaron 2-2 en esta misma jornada.

En paralelo, por el el Grupo E, Bélgica derrotó por 3-1 a Gales en Bruselas.

El equipo galés empezó ganando con gol de Harry Wilson tras asistencia de Gareth Bale (10'), pero sufrió la remontada belga con los goles de Kevin de Bruyne (22'), Thorgan Hazard (28') y Romelu Lukaku de penal (73').

Pese al triunfo, Bélgica quedó segundo en su grupo, por debajo de República Checa, que le dio una paliza por 2-6 a Estonia. La figura de los checos fue el volante Tomas Soucek, con un triplete.

Por último, en el Grupo A, Portugal, con Cristiano Ronaldo en cancha, se impuso con un discreto 1-0 sobre Azerbaiyán, con un autogol de Maksim Medvedev.

Revisa los resultados de la jornada a continuación:

Miércoles 24 de marzo

Grupo A

Portugal 1-0 Azerbaiyán, Finalizado.

1-0: 37' Maksim Medvedev (autogol)

Serbia 3-2 Irlanda , Finalizado.



0-1: 19' Alan Browne (IRL); 1-1: 40' Dusan Vlahovic (SER); 2-1: 69' Aleksandar Mitrovic (SER); 3-1: 76' Aleksandar Mitrovic (SER); 3-2: 86' James Collins (IRL)

Grupo D

Francia 1-1 Ucrania, Finalizado.

1-1: 19' Antoine Griezmann (FRA); 1-1: 57' Presnel Kimpembe (Autogol)

Finlandia 2-2 Bosnia-Herzegovina, Finalizado.



0-1: 55' Miralem Pjanic (BOS); 1-1: 58' Teemu Pukki (FIN); 2-1: 78' Teemu Pukki (FIN); 2-2: 85' Miroslav Stevanovic (BOS)

Grupo E

Bélgica 3-1 Gales, Finalizado.

0-1: 11' Harry Wilson (GAL); 1-1: 22' Kevin de Bruyne (BEL); 2-1: 28' Thorgan Hazard (BEL); 3-1: 72' Romelu Lukaku (BEL)

Estonia 2-6 República Checa, Finalizado.

1-0: 12' Sappinen (EST); 1-1: 18' Patrik Schick (RCH); 1-2: 28' Antonin Barak (RCH); 1-3: 33' Tomas Soucek (RCH); 1-4: 43' Tomas Soucek (RCH); 1-5: 48' Tomas Soucek (RCH); 1-6: 56' Jakub Jankto (RCH); 2-6: 86' Henri Anier (EST)

Grupo G

Turquía 4-2 Holanda, Finalizado.

1-0: 14' Burak Yilmaz (TUR); 2-0: 34' Burak Yilmaz (TUR); 3-0: 46' Hakan Calhanoglu (TUR); 3-1: 75' Davy Klaassen (HOL); 3-2: 76' Luuk de Jong (HOL); 4-2: 80' Burak Yilmaz (TUR).

Gibraltar 0-3 Noruega, Finalizado.

0-1: 43' Sorloth (NOR); 0-2: 45' Thorstvedt (NOR); 0-3: 57' Svensson (NOR)

Letonia 1-1 Montenetro, Finalizado.



1-0: 40' Ikaunieks (LET); 1-1: 41' Stefan Jovetic (MON)

Grupo H

Malta 1-3 Rusia, Finalizado.



0-1: 23' Aleksey Ionov (RUS); 0-2: 35' Mario Fernandes (RUS): 1-2: 56' Joseph Mbong (MAL); 1-3: 90' Alexander Sobolev (RUS)

Eslovenia 1-0 Croacia, Finalizado.



1-0: 15' Sandi Lovric (ESL)

Chipre 0-0 Eslovaquia, Finalizado.