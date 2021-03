Los resultados de este domingo en las Clasificatorias Europeas

Grupo B

Georgia vs. España. 13:00 horas

Kosovo vs. Suecia. 15:45 horas

Grupo C

Bulgaria vs. Italia. 15:45 horas

Suiza vs. Lituania. 15:45 horas

Grupo D

Kazajistán 0-2 Francia. Finalizado.

0-1: 20' Ousmane Dembélé (FRA). 0-2: 44' Sergiy Maliy, autogol (FRA).

Ucrania vs. Finlandia. 15:45 horas

Grupo F

Dinamarca vs. Moldavia. 13:00 horas

Austria vs. Islas Feroe. 15:45 horas

Israel vs. Escocia. 15:45 horas

Grupo I

Albania vs. Inglaterra. 13:00 horas

San Marino vs. Hungría. 15:45 horas

Polonia vs. Andorra. 15:45 horas

Grupo J

Armenia vs. Islandia. 13:00 horas

Rumania vs. Alemania. 15:45 horas

Macedonia del Norte vs. Liechtenstein. 15:45 horas