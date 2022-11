Autoridades de Qatar incautaron pastillas y medio kilo de hachís de la maleta de un pasajero

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Las autoridades de Qatar incautaron este lunes casi 2.000 pastillas del analgésico tramadol y medio kilogramo de hachís en la maleta de un pasajero que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha, informó la Autoridad General de Aduanas del país árabe.

"Las aduanas del Aeropuerto Internacional de Hamad frustraron el contrabando de tramadol y hachís. El funcionario de aduanas sospechó del equipaje de un pasajero, por lo que lo inspeccionó y encontró 1.990 pastillas de tramadol y 464,5 gramos de hachís", dijo la Autoridad en un breve comunicado publicado en Twitter.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la nacionalidad del pasajero ni tampoco qué medidas legales tomarán en su contra.

Se trata de la primera incautación de drogas que se realiza desde que comenzó el Mundial de Fútbol 2022, inaugurado el domingo con el encuentro entre el anfitrión y Ecuador.

El consumo y el contrabando de drogas ilegales está severamente castigado en Qatar y en los demás países del golfo Pérsico, con penas de cárcel y grandes multas económicas.

A pesar de que las autoridades de estos países realizan grandes esfuerzos para frustrar la entrada de estupefacientes a su territorio, las operaciones antidroga han aumentado en los últimos años, especialmente en Arabia Saudita.

En los últimos seis años, Arabia Saudita ha frustrado la entrada de 600 millones de pastillas narcóticas desde el Líbano, según el embajador saudí en Beirut, Waleed Bukhari.

Hamad international airport customs has foiled the smuggling of tramadol and hashish, the customs official has suspected the passenger’s luggage , so he inspected them and he found 1990 pills of tramadol as well as 464.5 g of hashish. #qatar_customs