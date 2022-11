Cerveza oficial del Mundial regalará su cargamento al país campeón

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La empresa estadounidense Budweiser, cerveza oficial del Mundial de Qatar 2022, ya decidió qué hacer con el cargamento de productos que no podrá vender en los estadios en que se disputa el torneo, por las legislaciones del país.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la firma norteamericana anunció que destinará todas las unidades dque están impedidas de ser comercializadas en los recintos del campeonato hacia el país que sea campeón del certamen.

"Nuevo día, nuevo tuiteo. El país ganador se queda con las Buds, ¿quién las conseguirá?", escribieron.

La cerveza aún puede ser vendida en hoteles y en la FIFA Fan Fest, donde los precios ascienden a los 12.000 pesos por un vaso de medio litro.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1