Aquí sigo de pie y firme contra todo: Byron Castillo sacó el habla tras quedar fuera del Mundial

El futbolista Byron Castillo, quien quedó al margen de la nómina de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Qatar 2022 defendiendo a la selección ecuatoriana, reaccionó en sus redes tras confirmarse su exclusión y envió un mensaje a sus compañeros.

"Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo. Vamos con fe. Apuesto todo a ustedes", escribió en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Además, dijo que "el sueño mío no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida".

Castillo fue marginado del torneo planetario debido a que su eligibilidad fue cuestionada a raíz del proceso que abrió la Federación de Fútbol de Chile contra Ecuador y que terminó con un veredicto del TAS.