Héctor Bellerín: Me entristece no estar, pero no soportaría la carga de las 6.500 muertes

El futbolista de FC Barcelona Héctor Bellerín tuvo palabras para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y junto con asegurar que le entristece no estar nominado, manifestó que no sabe si podría soportar la carga de las 6.500 muertes que ocurrieron en la construcción de los estadios.

"El estar aquí hoy significa no estar en Qatar y no estar con la Selección. No formar parte de ello me entristece. Pero, por otro lado, hay una parte que me alegra", dijo el ex futbolista de Arsenal al ser condecorado durante la gala de los Premios GQ como uno de los "Hombres de 2022".

"No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 fallecidas en el proceso de construcción de un Mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh. La mayoría de hombres de 30 o 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y sus familias. El fútbol vuelve a ser el reflejo de la sociedad, de la avaricia, el egoísmo. No hay límite", añadió.

"Seguimos agrandando todas esas cosas que nos separan. Eso sólo lleva al desencuentro y a la desigualdad. La única forma de tirar esa barrera es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor, creer en nuestras comunidades y las redes que concluyen dentro de ello. En nuestra sociedad, tan polarizada, tenemos que vernos como lo que somos: personas", complementó.