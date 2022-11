Futbolistas japoneses realizaron notable gesto y dejaron un regalo en el camarín

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Luego de dar un golpe a la cátedra al vencer a Alemania, la selección de Japón volvió a ser portada debido a la educación que mostraron sus jugadores al dejar limpio el camarín que usaron en el Mundial de Qatar 2022.

Como es de costumbre, tras el partido el plantel asiático hizo el esfuerzo y se encargó de dejar limpio y ordenado el vestuario, algo que incluso fue destacado por las redes sociales de la FIFA.

Pero no solo eso puesto que además dejaron una serie de grullas de origami, típico arte japonés.

Esto se sumó a que los hinchas dejaron limpio el lugar que ocuparon en el estadio: "Tras una histórica victoria ante Alemania en la Copa del Mundo, los aficionados japoneses recogieron la basura en el estadio, mientras que los jugadores abandonaban así su vestuario en el Khalifa International Stadium. Inmaculado. Domo Arigato", escribió el ente rector.

After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.



Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI