Samuel Eto'o y el hito de Marruecos en el Mundial: Africa entera los apoya

El camerunés Samuel Eto'o, histórico ex delantero de Barcelona y su selección, manifestó su felicidad por el hito de Marruecos, que se convirtió este sábado en la primera selección africana en avanzar a semifinales de un Mundial.

En sus redes sociales, Eto'o compartió una fotografía de la selección marroquí y dedicó un emotivo mensaje a la increíble gesta de los "leones del Atlas".

"El continente entero los está apoyando", escribió Eto'o.

Incredible! Morocco is the first ever African country to make it to the semi finals. The entire continent is rooting for you 👏🏿 pic.twitter.com/TtUZZrl3jr