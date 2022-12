Sofiane Boufal: "Le ganamos a las mejores selecciones del mundo, no es casualidad"

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El volante marroquí Sofiane Boufal hizo notar su felicidad tras avanzar a las semifinales del Mundial 2022 al derrotar a Portugal, mencionando que la buena campaña de los "Leones del Atlas" no es una mera coincidencia.

"Espero que este sueño no se acabe ahora. Todo esto es una locura, estamos viviendo un sueño y no queremos despertar. No tengo palabras para describir lo que nos pasa, es increíble", expresó tras el encuentro.

"Enfrentamos a las mejores selecciones del mundo y ganamos, no es por casualidad", señaló. Además, agregó que el equipo rojo "llevó bien a cabo su plan", que consistía "en clasificarse, simplemente".

"Merecemos lo que nos está pasando, pero esto no ha acabado. Solo de pensarlo tengo escalofríos", aseguró, pensando las semifinales, donde buscarán la primera definición africana por el título global.

El próximo partido de Marruecos será la semifinal el miércoles 14 de diciembre, ante el ganador de la llave entre Francia e Inglaterra.