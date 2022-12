Fernando Santos dejó su cargo como seleccionador de Portugal

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, dejó este jueves el cargo tras la eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar y la polémica con Cristiano Ronaldo, anunció la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en un comunicado.

Santos, que tenía contrato hasta 2024, se despide así del cargo tras ocho años, más que ningún otro entrenador.

Según la nota, la federación lusa y Santos "acordaron dar por terminado el recorrido de gran éxito iniciado en septiembre de 2014" y entienden que, "tras una de las mejores participaciones de la historia de la selección nacional en fases finales del Mundial", es el "momento correcto para iniciar un nuevo ciclo".

"La FPF agradece a Fernando Santos y a su equipo técnico los servicios prestados a lo largo de ocho años impares y cree que este agradecimiento es hecho también en nombre de los portugueses", asegura el organismo, que iniciará ahora el proceso para elegir al próximo seleccionador.

La sorprendente eliminación ante Marruecos (1-0) fue para Portugal el final de un Mundial tenso y marcado por la relación entre Santos y el capitán de las 'quinas', Cristiano Ronaldo.

Santos, de 68 años, tomó las riendas de la selección portuguesa en 2014 en sustitución de Paulo Bento.

En 2016 ganó la Eurocopa de Francia, el primer gran trofeo de la historia de la selección absoluta de Portugal, y en 2019 añadió otro trofeo a las vitrinas lusas al ganar la primera edición de la Liga de Naciones.

Además de los cuartos de final en Qatar, Portugal fue eliminada en octavos en el Mundial de Rusia 2018 y en la defensa del título en la Eurocopa 2020, en la que logró su peor actuación en un campeonato europeo.

En total, Santos es el seleccionador de Portugal con más tiempo en el cargo (8 años), con más partidos (109) y más victorias (68).

