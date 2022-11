Joao Mario y el polémico saludo entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes: "Era una broma"

El mediocampista portugués Joao Mario salió al paso de la polémica generada por un frío saludo entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes que se viralizó en redes sociales y portales de internet, esto luego que el ex Real Madrid emitiera declaraciones contra Manchester United, equipo en el que son compañeros.

"Tuve la suerte de estar allí cuando se tomaron estas imágenes. Entiendo lo que pueden plantear, pero era una broma entre ellos. Fue uno de los últimos en llegar y Cristiano preguntó si había ido en barco. Creo que tienen una gran relación, son compañeros de equipo", dijo el volante.

Sobre los dichos de Ronaldo, apuntó que "no fueron los tiempos. La atención siempre está sobre él. No es una novedad para nosotros. Los titulares siempre son sobre él. No veo problemas con el momento, porque todo el mundo habla de Cristiano".

Al terminar la conferencia de prensa de Joao Mario, el propio Bruno Fernandes escribió en redes sociales al respecto: "Oh, Joao Mario, ahí estás arruinando las portadas de los periódicos".