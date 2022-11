¿Tensión en Portugal? El comentado saludo de Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes

La selección de Portugal tuvo este lunes su primera jornada con el plantel completo de cara al Mundial de Qatar, aunque todas las miradas fueron acaparadas por el saludo que tuvieron Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, compañeros en Manchester United.

En redes sociales, se viralizó el momento en que Fernandes llega al vestidor y saluda al capitán luso, quien tuvo que esperar uno segundos antes de recibir el apretón de manos de su compañero.

Los hinchas y la prensa europea de inmediato empezaron a especular sobre el "frío" saludo, un día después de las incendiarias declaraciones de CR7 contra Manchester United, acusando sentirse "traicionado" por el club.

Bruno Fernandes appears LIVID with Cristiano Ronaldo when exchanging frosty handshake as Portugal's stars meet up ahead of the World Cup https://t.co/pT5THFLTaq