Gvardiol: ¿Mejor joven del Mundial? Gané el bronce y con eso me sirve

Josko Gvardiol, central de RB Leipzig, afirmó que no le interesa una recompensa individual como, por ejemplo, ser declarado mejor jugador joven del Mundial, porque se queda con el tercer puesto obtenido por la selección de Croacia.

"No me he interesado por esta recompensa. Gané el bronce y con eso me sirve. Si me lo dan, perfecto. Estaré feliz también si no me lo dan", dijo en conferencia de prensa tras ser elegido mejor jugador del partido por el tercer puesto.

Gvardiol aseguró que el duelo contra Argentina, en el que Lionel Messi protagonizó ante él una de las jugadas más determinantes del partido, que acabó con el tercer tanto de la Albiceleste, estaba olvidado.