Diego Alonso: Los jugadores uruguayos son los mejores del mundo

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

En la víspera de su debut en el Mundial de Qatar 2022 al frente de la selección de Uruguay, Diego Alonso no se sale del "partido a partido", sin mirar más allá del duelo de este jueves contra Corea del Sur, porque, "sabiendo" todo lo que quiere alcanzar, no se puede "perder de vista lo más próximo", mientras destaca el estado "excepcional" de sus futbolistas, "los mejores del mundo" para él.

"No hay herramienta más importante para un entrenador que los futbolistas. Para mí, los jugadores uruguayos son los mejores del mundo, son los que defienden, son los que se ponen la camiseta los jóvenes como si llevaran cien partidos en la selección y eso me deja tranquilo. Es por lo que me siento feliz de ser el entrenador de la selección. Sé la clase de futbolistas que tengo. Lo más grande es el sentimiento que tiene el futbolista uruguayo, cómo se identifican, el sentido de pertenencia que tiene. Por eso lado, más tranquilidad que cualquier charla que podemos emplear", recalcó desde Doha.

"Cuando digo que los jugadores uruguayos son los mejores para mí es porque son los míos. Mis hijos son los mejores del mundo para mí. Quizá no traen las mejores notas, pero nadie les quiere más que yo. Y con mis futbolistas me pasa igual, porque son los nuestros, los respetamos, los admiramos y son los mejores del mundo, porque son los míos. No desde la arrogancia, nunca desde la arrogancia, siempre desde la humildad", abundó.

"El estado de los futbolistas es excepcional. Se han preparado de forma consciente para este Mundial, para cada uno de los momentos. Salvo Araujo, que viene con una buena evolución, no tengo ningún futbolista que no esté en las mejores condiciones para competir al cien por cien", continuó el técnico en la rueda de prensa previa a su debut en un Mundial. No lo disputó como jugador y ahora lo vivirá como entrenador de la selección de su país.

"El grupo se encuentra súper bien. Hemos dividido la preparación en dos partes. La primera la hicimos en Abu Dabi, que tenía que ver con recibir a todos los jugadores y prepararnos mentalmente para esta competencia. Y la segunda, en Catar, era estar acá y empezar a afinar los entrenamientos con respecto a los rivales con los que íbamos a jugar y pensar únicamente en el primer partido", explicó.

"Nos hemos encontrado con un grupo abierto a pleno a nosotros, con mucha ilusión, muchas ganas, aprendiendo a disfrutar cada uno de los momentos, de compartir entre nosotros, poder entrenar, disfrutar del sufrimiento de entrenar a tope, de competir... Nos sentimos felices de estar con ellos, de cómo están, de cada una de las decisiones que tomaron los jugadores de Uruguay previo al Mundial, que tienen que ver con la selección siempre. Si hay algo que tiene el futbolista uruguayo es que la selección es prioridad. Y eso nos llena de satisfacción", enfatizó Diego Alonso.

Para Diego Alonso, "un buen campeonato del mundo es ganar el primer partido". "Todo lo que venga después en este momento no me lo planteo. Sabemos dónde queremos llegar, lo que queremos conseguir, pero lo más importante para nosotros ahora es hacerlo bien mañana. Es el partido más importante. Sabiendo lo que queremos conseguir, no podemos perder de vista lo más próximo. Si lo perdemos de vista, podemos cometer errores de los que nos podemos arrepentir. El camino es el día a día, el partido a partido", advirtió.