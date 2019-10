Fernando Alonso: Veo este Dakar como una participación única, no como mi futuro

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del Mundial de Fórmula 1 y ganador del último Mundial de Resistencia señaló en una entrevista con EFE que su participación en el próximo Rally Dakar será para él "una prueba, de momento única" y no planea que este tipo de carreras sean su futuro.

"Lo veo como una prueba, de momento única. Intentar hacer un Dakar en mi vida, pasar esa experiencia, crecer como piloto", aseguró Alonso en Madrid, una participación que no será un inicio de una larga carrera en el cross-country. "No es mi especialidad y no ha sido mi vida nunca, no lo considero como un futuro", añadió.

El piloto asturiano, dos veces vencedor de la Fórmula 1, en 2005 y 2006 con Renault, disciplina en la que dejó de participar hace un año después de cuatro temporadas de no poder competir por las victorias con McLaren, insinuó que para la temporada 2021, en la que se esperan cambios de normativa, sería "la única opción" de ver su regreso a la categoría reina del automovilismo de velocidad.

Alonso, que atendió a EFE tras presentar en Madrid dos iniciativas de su marca de ropa, Kimoa, en favor del cuidado de los océanos con la organización Mission Blue y eBay, "no tiene en la cabeza" actualmente la Fórmula 1, tras un año fuera del "Gran Circo" en el que ha ganado el Mundial de Resistencia con Toyota, y sigue soñando con ganar las 500 Millas de Indianápolis (Estados Unidos) para completar, así, la "Triple Corona".

Sobre su experiencia en Marruecos, Alonso dijo que "fue un rally importante para nosotros, para conocer la especialidad aún más, conocer los inconvenientes que pueden surgir en un rally, los problemas que te vas encontrando. Para mí especialmente, que no tengo ninguna experiencia creo que ha sido enriquecedora, y para preparar el Dakar, fundamental".

En cuanto a estar junto a Marc Coma, quien también debutaría en autos en el Dakar, señaló que "para él es una experiencia nueva también y tengo que tener cierta paciencia con él en algunos momentos, pero es una persona que ha ganado seis campeonatos del mundo y cinco Dakar. Hacíamos un cálculo el otro día que había hecho más de un millón de kilómetros en las dunas, tiene esa experiencia, ese olfato a la hora de leer el terreno, que es justo lo que me hace falta y estoy encantado de tenerlo al lado".

Con relación al objetivo en el Dakar, expresó que "en un principio es terminar. Soy consciente de que es el rally más duro del planeta, 60 por ciento de abandonos, de cada diez coches solo cuatro van a llegar a la meta, y ser uno de esos cuatro ya me haría considerarme afortunado. Ese es el objetivo, pero dentro de mí siempre hay un piloto competitivo y un poco en la cabeza siempre piensas en hacerlo lo mejor posible".

Consultado por como lo encarará, pensando en hacer carrera en los rallys, respondió: "No, como una prueba, de momento única. Intentar hacer un Dakar en mi vida, pasar esa experiencia, crecer como piloto, todos estos meses de preparación me han servido para crecer como piloto, ser mejor piloto y mejor persona por toda la gente que te rodea y te enseña muchas cosas, pero no lo planteo ahora mismo como un inicio de una larga carrera en el cross-country, no es mi especialidad y no ha sido mi vida nunca, no lo considero como un futuro".

En cuanto a la opción de volver a la Fórmula 1, aseguró que "ahora mismo no la tengo en la cabeza, 2021 sería la única opción que hay, ya que cambia la normativa y habrá una mezcla de cartas y de reglas, y en ese año, que todavía falta un año y medio, lo pensaré. Pero tengo un año y medio por delante en el que no quiero pensar mucho más allá del Dakar o la Indy".