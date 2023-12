José Ignacio Cornejo afronta con optimismo el Dakar: Te pone a prueba en todos los sentidos

Con mucha confianza en la nueva máquina y en la preparación que ha realizado durante la temporada 2023, el piloto chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda) afrontará su noveno Dakar, integrando el equipo de motos más poderoso de la competencia de rally cross country, siempre con la mente puesta en el podio final de la versión 46° de la carrera más exigente del mundo.

El equipo japonés está pronto a reunirse en Arabia Saudita para aclimatarse y para los últimos testeos, conformando un grupo extraordinario de pilotos como Nacho Cornejo y su compatriota Pablo Quintanilla. A ellos se suman los estadounidenses Ricky Brabec y Skyler Howes; el francés Adrien Van Beveren y el español Tosha Schareina.

"Me acomodé muy rápido a la nueva moto, la que pude probar en el rally de Marruecos donde las sensaciones fueron muy positivas, especialmente sobre terrenos y lugares que normalmente no me iba muy bien. Pude tener muy buenas etapas así que esa es una buena señal que vamos en la dirección correcta. Para mí fue un buen cambio", contó Cornejo en la previa de viajar a Asia.

"Llego muy bien, con mucha confianza. Faltan muy pocos días para largar, así que estamos en los últimos detalles. El trabajo más duro ya lo hicimos. Ahora queda mantener las cargas y las sensaciones arriba de la moto", añadió.

"Para mí el Dakar es una aventura contigo mismo, te pone a prueba en todos los sentidos. El objetivo del Dakar para este año es mejorar los resultados de los últimos años", complementó.