José Ignacio Cornejo avanzó dos posiciones en el Andalucía Rally

El piloto chileno José Ignacio Cornejo avanzó dos posiciones en la clasificación general del Andalucía Rally, en España, pese a que sufrió cuatro minutos de penalización por saltarse dos notas en la etapa 2, quedando en la octava ubicación del certamen.

Dos lugares avanzó en la clasificación general del Andalucía Rally el iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team), pese a cuatro minutos de penalización por saltarse dos notas en la Etapa 2, sin embargo, el piloto nacional igual avanzó dos casilleros en la clasificación general que encabeza su compañero argentino Kevin Benavides.

La jornada de este jueves del campeonato, con un total de 365 kilómetros en el libro de ruta, 270 de ellos de especiales, fue muy dura para el medio centenar de competidores. Hasta ahora casi todos los participantes han experimentado una caída en el duro terreno andaluz. Y no ha habido excepciones. Kevin Benavides, el puntero, logró mantener la primera posición en la clasificación general provisional pese a un pequeño incidente.

"Pese a todo, ha sido una etapa entretenida... Acá estamos corriendo sobre un piso que no perdona equivocaciones. Lo importante es que cada vez me encuentro con mejor ritmo y estoy contento por ello. Me perdí un poco en la ruta y puede que me penalicen por ello, pero aun así, creo que estuve bien. Voy mejorando en los caminos duros y fortaleciendo mi conducción", comentó a su llegada al campamento el piloto de 26 años.

Este viernes se disputará la tercera etapa, la más larga de la carrera, con un total de 434 kilómetros, 300 de los cuales será la única especial a disputar en la provincia de Sevilla.