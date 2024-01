"Nacho" Cornejo: Para ganar el Dakar hay que seguir intentando, ya llegará el momento

El chileno José Ignacio Cornejo repasó en frío su participación en el Rally Dakar tras unos días desde la competencia y se mostró tranquilo, con convicción de mejorar para coronarse campeón en el futuro.

"Quedé con ganas de más. Estuve peleando por el podio durante toda la carrera y hasta fui líder en la general en un momento. Después de eso, el balance es positivo. Planteamos una buena carrera y fallamos muy poco en la estrategia prevista", señaló.

"Después de lo realizado en Arabia Saudita, es un golpe de motivación y confianza para lo que se viene. Para ganar el Dakar hay que seguir intentando. Quedan muchas carreras y años para el objetivo que tengo", continuó.

"Nacho" expreó que "me hubiese gustado darle una mayor alegría a mis coterráneos de Iquique, pero no fue. Ya llegará el momento para cumplir con el premio máximo del Dakar", y que "ahora restan cuatro de las cinco fechas del Mundial, pero no las tengo confirmadas. Presumo que voy a competir en tres carreras más fuera de Chile y tomaré parte en un par de competencias a nivel nacional".

El nortino también repasó su noviazgo con la piloto italiana Rebeca Busi, con quien entrena "juntos en Iquique y nos vemos en las carreras, así que lo pasamos muy bien. Somos muy compatibles y nos llevamos muy bien".

La europea quedó en la posición 103 del rally, con "con gusto a poco porque pretendía una mejor posición. Lo importante es que lo pude terminar. También estoy muy contenta de estar con Nacho a quien veo como un crack. Él es el mejor navegador de todos".