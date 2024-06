Francisco 'Chaleco' López correrá en moto en el Desafío del Desierto

Con 48 años Francisco López Contardo, mundialmente conocido como "Chaleco", compite año a año en el Rally Dakar en la categoría Challenger y participa del Copec RallyMobil con el prototipo eléctrico Voltex. Sin embargo, el piloto curicano acaba de dar una verdadera sorpresa en el mundo motor al anunciar su regreso a las dos ruedas en la próxima edición del Desafío del Desierto 2024.

"Me encantan las motos. Me siento muy bien preparado. Yo hace 10 años me bajé de las motos y ahora voy a disfrutar y a agarrar el ritmo en las dunas. Voy a correr en conjunto con Jeremías Israel (categoría Expertos Pareja), por lo que voy a pasarla bien, pero también a ganar kilometraje a modo de entrenamiento previo al Dakar 2025", comentó Chaleco en la previa.

Una década después de alejarse de las motos, "Chaleco" anunció su vuelta de manera oficial en el Desafío del Desierto, que se lleva a cabo a partir de este 19 al 22 de junio, con tres días de competencia y 520 kilómetros de recorrido entre especial cronometrada y enlaces.

El reto de Chaleco López en el Desafío del Desierto

Una de las competencias insignes a nivel nacional, con 22 ediciones ya realizadas, se caracteriza por su ambiente de camaradería, pues participan motos, UTV, pilotos profesionales, amateurs, equipos, familias y mucho más. Además, presenta un trazado muy entretenido por las dunas de la Región de Atacama, con zonas muy rápidas, pero otras que requieren de mucha técnica también. Una verdadera fiesta del off-road.

"Veo que Chile tiene un potencial enorme. La geografía privilegiada del país nos ayuda mucho a tener buenos talentos en este deporte con sus dunas, zonas montañosas, rocas, desierto abierto... Este tipo de competencias son importantes para las nuevas generaciones, para los nuevos pilotos de enduro, por lo que se valora mucho que existan en el país instancias como estas", finalizó el curicano.