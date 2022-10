José Ignacio Cornejo se mantuvo en el Top Ten tras la etapa más difícil del Rally de Marruecos

En la etapa más difícil del Rally de Marruecos, el chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) salió airoso y logró igualar la marca de este lunes, llegando séptimo y terminando noveno en la clasificación general, donde el líder es el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna).

La etapa de 300 kilómetros de especiales y 23 de enlace fue ganada por el argentino Luciano Benavides (Husqvarna) con 3 horas 09 minutos 42 segundos, seguido de Skyler Howes a 25 segundos y Ross Branch (Hero) a 02'28". Nacho Cornejo arribó séptimo a 05'59".

Delante de él cruzó la meta su compañero Ricky Brabec (5°) a 03'19" y más atrás el nacional Pablo Quintanilla (10°) a 06'44" del ganador.

En la tabla general después de cuatro días de competencia, el líder es Skyler Howes con un total de 11 horas 22 minutos 51 segundos. Lo escoltan Luciano Benavides a 03'17" y Toby Price a 04'45". Noveno está José Ignacio Cornejo a 18'16" y undécimo aparece Quintanilla a 29'54".

"Fue una etapa bastante dura, al igual que todo el Rally, donde mantuve un ritmo sólido al igual que mis rivales. Venía bastante bien, recuperando un importante tiempo, pero cometí un error que me costó varios minutos, por eso no pude avanzar más, pero me quedan dos días para recuperar terrenos y minimizar equivocaciones, que son parte de este tipo de competencias", indicó Cornejo.

De las cinco etapas, el bucle disputado alrededor de El Aaiún fue considerado el más complejo con una sucesión de dunas, pistas más o menos visibles y mesetas. Un trazado muy similar a los de Arabia Saudita, que exigieron al máximo a los pilotos a navegar. Por ello, lo realizado por el iquiqueño es destacable, ya que a la luz de las estadísticas de los 10 primeros es el más constante, aunque este martes se alejó por 4 minutos más del líder, respecto al tiempo de la segunda etapa.

La penúltima etapa será la más larga este miércoles con 346 kilómetros de especiales, que sumados a 215 kms de enlace, pondrá en juego las decisiones de los pilotos que necesitarán atacar para lograr mejores posiciones para llegar más cómodos a la última jornada de este jueves.