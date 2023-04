José Ignacio Cornejo sigue luchando en el desierto de Sonora en México

El piloto nacional José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) no tuvo mucho espacio ni tiempo para acortar distancias en la Etapa 2 del Sonora Rally por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, terminando 13° en la etapa y 14° en la clasificación general.

De los 286 kilómetros de especiales contemplados, sólo se realizaron 162, es decir 124 kilómetros menos de lo programado. La organización de la estación mexicana, que no ha estado a la altura, especialmente con la entrega de resultados, acortó la prueba debido a circunstancias imprevistas y "para garantizar la máxima seguridad para los competidores", según la página oficial.

La especial del día se disputó entre Hermosillo y el balneario de Puerto Peñasco con el triunfo del australiano Daniel Sanders con 1 hora 28 minutos 08 segundos, siendo escoltado por el sorprendente español Tosha Schareina (Honda), quien no es piloto oficial de la marca japonesa, a 01'15", y Ricky Brabec (Honda) a 02'18". Nacho Cornejo fue 13° a 06'28".

En la clasificación general, Sanders sigue firme en la primera posición con 3 horas 46 minutos 59 segundos, seguido de Brabec a 04'16" y el chileno Pablo Quintanilla a 04'56". El piloto iquiqueño está 14° a 18'34" del líder.

"Fue una etapa corta, pero peligrosa. Al principio había caminos rápidos y varios cortes, suelo pedregoso, con varios cortes, donde algunos pilotos se cayeron. No estoy en los tiempos que me gustarían estar, pero todavía bregando para acortar la brecha con los que me anteceden y escalar en la general. Seguiré luchando en el Sonora Rally hasta el final", manifestó el piloto nortino de Honda.

La Etapa 3 de este miércoles 26 se realizará por terrenos muy similares a los de este martes, es decir, los pilotos deberán navegar por senderos, entre vegetación, fesh fesh y polvo, que son los típicos paisajes del Sonora Rally, absolutamente nuevos para la mayoría de los pilotos.

La Etapa 3 contempla 350 kilómetros de especiales en un circuito amplio del balneario de Peñasco que luego se internará al desierto de Sonora y que será clave para la remontada de Cornejo siempre y cuando la carrera no se vuelva a acortar.