Pablo Quintanilla se mantiene en la pelea en el Rally de Sonora

Pablo Quintanilla tuvo una dura misión en la segunda etapa del Rally de Sonora, México, corrida este martes 25 de abril entre las localidades de Hermosillo y Peñasco. Luego de ser tercero en la primera etapa de la carrera, el chileno fue uno de los encargados de abrir pista y pudo sortear la dura misión de buena forma, arribando en la sexta posición del día en una especial que fue recortada en más de cien kilómetros.

Pese a no sentirse cómodo sobre la moto y enfrentarse a una dura navegación por los terrenos mexicanos, que por primera vez son parte del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, el representante del Monster Energy Honda Team completó los 162 kilómetros cronometrados en un tiempo de una hora, 32 minutos, y 29 segundos, a cuatro minutos y 21 segundos del líder de la jornada, Daniel Sanders.

El podio del día, en tanto, lo completaron Tosha Schareina y Ricky Brabec.

"La especial fue acortada en más de cien kilómetros y la tónica de navegación fue similar a la primera etapa, con caminos rápidos en el inicio, luego caminos poco visibles, vegetación, cambios de dirección y de ritmo. Fue una etapa peligrosa, sobre todo en los primeros 70 kilómetros, donde hubo mucho peligro 3 y eso aumenta el grado de dificultad de navegación y la parte técnica, dejando a varios pilotos de avanzada fuera de competencia", manifestó el chileno.

Con este resultado en la segunda etapa de la tercera fecha del Campeonato Mundial, Quintanilla sigue con buen pie en su misión de pelear por el título y se ubica en la cuarta posición de la tabla general, con un tiempo total de carrera tres horas, 51 minutos, y 55 segundos y a cuatro minutos y 56 segundos de alcanzar al puntero Sanders.

Por lo mismo, sin la misión de abrir ruta tras ser sexto en la segunda especial, el piloto chileno saldrá a recuperar terreno en la tercera etapa del Rally de Sonora, la más larga de la carrera, a disputarse este miércoles 26 de abril con un recorrido cronometrado de 350 kilómetros por la localidad de Peñasco.

"No me sentí muy bien arriba de la moto en la segunda etapa, iba algo incómodo y eso te lleva a estar desconcentrado. Intenté ir lo más rápido posible dentro de la incomodidad, buscando feeling y ritmo, y terminamos a cuatro minutos del primero. Ahora viene la etapa más larga, así que los mecánicos están chequeando la moto para verificar cuál es el problema que he sentido durante el día. Tengo una buena oportunidad de descontar tiempo producto de la posición de largada que tendré, así que intentaré empujar lo que más pueda para descontar lo que más pueda en la tabla general", concluyó Quintanilla.