Pablo Quintanilla tuvo una dura etapa y saldrá a recuperar terreno en el Rally de Sonora

Pablo Quintanilla sorteó una dura etapa en el Rally de Sonora tras sufrir un problema mecánico lo complicó en la tercera especial de la competencia, finalizando los 350 kilómetros cronometrados en la décima posición.

En la etapa más larga de la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, el piloto del Monster Energy Honda Team sufrió con la dirección de la moto, un problema que comenzó a sentir en la segunda especial, y perdió valiosos minutos en la lucha por el título que estaba sosteniendo.

Así, pese a los problemas mecánicos y la penalización de dos minutos que sufrió, el chileno pudo sacar adelante una compleja etapa y completó el recorrido con un tiempo de 3 horas, 40 minutos, y 2 segundos, a 14 minutos y 54 segundos del líder del día, Daniel Sanders.

"Fue un día para nada bueno. Lamentablemente el problema mecánico con la dirección, que apareció en la segunda etapa, fue incrementando en esta etapa y generó una fricción que me hizo perder tiempo en la general. Estuvo incómodo el andar y con un desgaste físico bastante alto, así que estoy un poco frustrado porque tenía una buena oportunidad, estaba en una buena posición de largada para atacar y recuperar minutos en la general pensando en los últimos días de carrera", señaló Quintanilla tras finalizar la tercera etapa.

Además, el nacional agregó que "se me hizo pesado y difícil terminar la especial. Intenté agarrar ritmo, pero la moto no me lo permitía. Sabía que podía ir más rápido de lo que iba y para la cabeza se me hizo un poco pesado. Traté de mantener la calma e ir lo más rápido posible dentro de la posibilidad que tenía, intentando perder el menor tiempo posible. Sabía que iba cediendo tiempo en las partes técnicas y se me hizo muy difícil llevar la moto. Sabemos que las carreras son así y los problemas técnicos son parte de la competencia, así que lo importante es buscar la solución".

Tras esta dura etapa, Quintanilla quedó en la séptima posición de la tabla general con un tiempo total de carrera de siete horas, 31 minutos y 57 segundos, a 19 minutos y 50 segundos del líder del Rally de Sonora, Daniel Sanders. El podio, en tanto, lo completa Tosha Schareina y Luciano Benavides en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Ahora, a falta de dos etapas para el final de la carrera, el piloto nacional buscará recuperar terreno y aún espera ingresar al podio de la competencia, ya que se encuentra a cerca de cinco minutos de Luciano Benavides, quien se encuentra en la tercera posición de la general.