Tomás de Gavardo reaparecerá en las lides internacionales en el Rally de Andalucía

En tierra española reaparecerá este miércoles el piloto Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team) durante la última fecha del Campeonato del Mundo de Moto FIM de Rally Cross Country, compitiendo en la categoría Junior en su camino para el debut en el Rally Dakar en 73 días más.

El joven de Huelquén, hijo mayor de Carlos de Gavardo (1969-2015), tendrá su tercera participación del año en una prueba motociclística luego de competir en el Desafío del Desierto (Copiapó) con un décimo lugar y tras el accidentado abandono en el Rally de Los Valles (Illapel) que lo dejó con una seria lesión en el rostro, pero ya más recuperado.

"Me encuentro en buenas condiciones físicas, aunque en Andalucía me daré cuenta en qué debo mejorar antes de llegar al Dakar en un 100%. Competiré en el W2RC que es el máximo nivel representando a un equipo holandés que me preparará y mantendrá la moto KTM, junto a otros dos compañeros muy fuertes que están peleando el campeonato en la categoría Junior", dijo.

Por ello su intervención en el Andalucía Rally será muy importante para sus pretensiones en el Dakar 2023, una dura carrera donde debutará con el mismo equipo que lo cobija para la cuarta y última fecha del mundial FIM en una moto KTM de 450cc.

En su categoría, el deportista de 23 años se enfrentará al puntero de la serie Junior, el estadounidense Mason Klein, quien a su vez será su compañero de equipo. También habrá otro conocido del chileno, el polaco Konrad Dabrowski (Husqvarna), segundo en la tabla general. A ellos se suma el sudafricano Bradley Cox, también coequipo del nacional.

Las últimas participaciones de Tomás de Gavardo en las lides internacionales fueron en 2021 cuando tomó parte en seis competencias: Atacama Rally (Chile), Baja de Portugal, Rally de Marruecos, Rally de Portoalegre (Portugal), Rally de Túnez y Baja Atacama (Chile).