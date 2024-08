Ferochi conformó su nueva mesa directiva y Alfredo Moreno asumió la presidencia

La Ferochi estructuró este miércoles 31 de julio, su nueva mesa directiva de forma unánime, tras la finalización de la temporada luego de la celebración del Champion de Chile.

En las oficinas de Ferochi se desarrolló la primera reunión de directorio tras el Consultivo y las elecciones parciales de Directorio realizadas la semana pasada.

El nuevo presidente de la Federación del Rodeo Chileno será Alfredo Moreno Echeverría, quien habló de su nuevo cargo al mando y los desafíos a cargo de la entidad rectora del deporte huaso.

El nuevo Presidente de la Ferochi habló de la importancia de su cargo y el rodeo en Chile

"Es un tremendo honor y un tremendo orgullo ser electo presidente de la Federación del Rodeo Chileno, y sobre todo una gran responsabilidad. Representar a casi 12.000 socios, a 54 asociaciones, a muchísimos clubes desde Arica hasta Punta Arenas, es tremendamente importante. Creo que la Federación ha hecho un gran trabajo por los 63 años que lleva de existencia y la idea más importante es mantener una gran unidad, tratar que todos nos sintamos representados y entre todos podamos sacar adelante y cuidar nuestra tan importante y tan bonita actividad", sostuvo, Moreno.

Sobre las personas que lo acompañan en el Directorio, señaló estar "muy contento y agradecido que ellos hayan querido acompañar en este tremendo camino que estamos partiendo, con una gran mesa directiva. Ojalá, entre todos, podamos sacar adelante los desafíos que quedan".

El timonel de la Ferochi también dedicó palabras a las salidas de Francisco Infante y Edmundo Hermosilla, ex presidente y ex vicepresidente, respectivamente: "Se van y con mucha pena tenemos que dejar ir a grandes dirigentes, gente que estos años hizo una gran labor, que entregó no solo mucho tiempo, sino que exitosas iniciativas para nuestra Federación, eso hace que la responsabilidad de tratar de seguir ese camino sea aún más relevante. Esta es una Federación que se dedica al deporte y que tiene que sacar adelante nuestro deporte nacional, así que tenemos que hacer todo el esfuerzo".

Adelantó que una de las primeras decisiones que tomó este nuevo Directorio es que "aquellos que somos deportistas, que estamos en la parte con pretensiones deportivas o competitivas, vamos a hacernos a un lado en aquellas decisiones que tienen que ver con el área de los jurados, tanto de Rienda como de Rodeo, de manera tal de dar la mayor muestra de transparencia posible y de esa manera quienes tienen menos pretensiones deportivas, o competitivas, van a ser quienes lleven esas áreas, de manera tal que el resto del Directorio vamos a tener voz, vamos a estar tratando de ayudar en lo que se pueda, pero no vamos a tener decisión en eso, sino que la vamos a dejar radicada en esos directores y luego en el Consejo Directivo".

Finalmente, explicó que "el rodeo a uno le ha dado muchísimo, los caballos, la crianza y nuestro deporte nos ha entregado mucho, y parte de nuestra responsabilidad y obligación es devolver lo que podamos; en la Federación del Rodeo he sido presidente de asociación, de club, de Onares, antes organizábamos los rodeos escolares, he sido director de la Federación en los últimos dos años. En lo que podamos, siempre vamos a estar en pos de nuestro deporte, de nuestra actividad, que es una forma de vida; así la sentimos, y mientras podamos ayudar, desde donde sea, siempre lo vamos a tratar de hacer".

La reseña sobre el flamante Presidente de FEROCHI

Alfredo Moreno Echeverría (42 años) es director de la Escuadra Ecuestre Palmas de Peñaflor, en 2022 fue campeón de Chile de Rodeo junto a Luis Eduardo Cortés en Bien Pagada y Lunática, yeguas del Criadero Palmas de Peñaflor.

De profesión ingeniero comercial y magíster en Derecho Privado, Moreno fue vicepresidente y presidente de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena; y fue timonel de la Asociación de Rodeo Santiago Sur. También encabezó la Corporación Vive Chile Rural.

En materia política, se desempeñó como integrante de la Convención Constitucional desde el 4 de julio de 2021 hasta el 4 de julio de 2022. Moreno es hijo de Alfredo Moreno Charme, ex tesorero de Ferochi y ex ministro de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Obras Públicas, y Ana María Echeverría. Está casado con Marcela Paz Pozo Parot, con quien tiene tres hijos.

La mesa directiva de la Federación del Rodeo chileno quedó de la siguiente forma

Presidente: Alfredo Moreno Echeverría

Vicepresidente: Mauricio Bernier Higueras

Secretario: Iván Acevedo Daza

Tesorero: Claudio Aravena Flores

Directores: José Manuel Pozo Luco, Tomás García Villar, Carlos Salamé Coulon, Faruk Touma Aguad e Ives Richasse Acevedo.