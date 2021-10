Pablo Pino y Diego Tamayo ganaron el Campeonato Nacional de Rodeo

Los jinetes Pablo Pino, de la Asociación Santiago Sur, y Diego Tamayo, de la Asociación Santiago Oriente, se convirtieron en los flamantes monarcas del Campeonato Nacional de Rodeo, disputado este fin de semana en la Medialuna Monumental de Rancagua.

Lograron el título gracias a los 35 puntos buenos que alcanzaron en "Fantoche" y "Chacarero", con carreras de 13+7+7+8.

En el segundo puesto terminó la collera de José Omar Sánchez y José Manuel Carril (Asociación O'Higgins) en "Tentado" y "Chincolito" con 33 puntos (7+11+7+8).

Terceros fueron los representantes del Criadero Quisquelelfún Alexi Troncoso y René López (Asociaciones Ñuble y Osorno), en "Portero" y "Entrevistada" con 29 puntos (9+9+7+4) más 9 en el desempate en el que vencieron a Criadero Las Callanas con José Tomás Meza y Diego Meza sobre "Lanchero" y "Obligado".

Tras la victoria, Tamayo comentó que "es para no creerlo, esto es un sueño. De chico me quise dedicar a esto y Gracias a Dios se nos dio. Esto es para todos los que confiaron en nosotros. Nos preparemos menos que cualquier año y logramos esto gracias a estos caballos muy nobles. Además, tengo un gran fiato con Pablo y lo mejor que me pudo pasar es ganar junto a él".

Pino, por su parte, comentó sobre el triunfo: "No quepo en mi felicidad, nunca creímos que íbamos a llegar tan lejos. Estoy muy feliz por esta sorpresa que nos dio la vida. Esto es fruto de la constancia y el trabajo. Cuando chicos fuimos campeones nacionales escolares y ahora podemos ser campeones de Chile y en nuestros potros".

En la Final de Chile participaron 38 parejas y el cuarto toro también lo disputaron Mario Matzner y Germán Varela de la Asociación Osorno en Mariachi y Tío Lalo con 28 puntos buenos, además de Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina del Criadero Peleco (Asociación Malleco), con 21 unidades.

El Campeonato Nacional se disputó bajo estrictas medidas sanitarias.