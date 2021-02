Jugadora de rugby tumbó a un asaltante en el portal de su casa

La española Laura Alonso es jugadora del equipo Hortaleza Rugby, de Madrid, y fue asaltada por un hombre cuando se disponía a entrar a su casa, no obstante, el sujeto se vio sorprendido cuando la deportista se defendió y lo noqueó.

"Lo primero fue darle contra la pared. Forcejeamos mientras gritaba", recordó la jugadora sobre el incidente en declaraciones al diario Marca.

Gracias a eso, un vecino salió a socorrerla, pero en los minutos en los que estuvo luchando contra su agresor, le dio tiempo a darle unos cuantos golpes.

"El rugby me ha ayudado en esta situación y en muchas otras. Me salió solo el instinto de decir 'no te vas a escapar'", recordó.

"Me intentó asfixiar y estuve forcejeando unos segundos, en los que también logré gritar", añadió.

"Me defendí por mí y por todas las víctimas de agresiones machistas", complementó.