Con un debutante absoluto: Este es el XV de Chile para duelo ante Samoa

El técnico de la selección chilena de rugby, el uruguayo Pablo Lemoine, entregó la lista de 15 jugadores que serán titulares en el duelo de este sábado 16 de septiembre ante Samoa en la segunda presentación de los Cóndores en el Mundial de Francia.

El elenco nacional se enfrentará a los oceánicos desde las en el Estadio Matmut Atlantique desde las 10:00 horas de Chile, y será su segundo partido luego de la derrota que sufrió ante Japón en el estreno absoluto de los chilenos en una competición planetaria.

En la nómina, tendrán su debut mundialista Tomás Dussaillant, Esteban Inostroza, Pablo Casas y Benjamín Videla. Este último vivirá un día especial porque además será su primer partido oficial por los Cóndores.

El XV será el siguiente

Samoa, en tanto, también hizo pública su alineación titular para el duelo de este sábado.

🇼🇸🇼🇸🇼🇸

Ready kama

.

.

Your 23 for our opener

Saturday 16th in Bordeaux



The people's team🙏🏽#folaufaatasi #manusamoa pic.twitter.com/jip08yrb8H