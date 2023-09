Los Cóndores batallaron en su debut mundialista, pero cayeron ante Japón

La selección chilena de rugby hizo su estreno histórico en una Copa del Mundo y, pese a dar batalla durante el encuentro, sucumbió en el marcador ante Japón por 42-12 en el Grupo D.

Los Cóndores saltaron a la cancha en el Estadio Municipal de Toulouse bajo el apoyo de una numerosa fanaticada nacional, que los acompañó con emoción en la entonación del himno.

Ya en el encuntro, los dirigidos por Pablo Lemoine sorprendieron con el primer try de la jornada a los cinco minutos de juego. Rodrigo Fernández recogió una pelota en el in goal tras una buena trapada roja. Santiago Videla complementó con una conversión.

Ya en el encuntro, los dirigidos por Pablo Lemoine sorprendieron con el primer try de la jornada a los cinco minutos de juego. Rodrigo Fernández recogió una pelota en el in goal tras una buena trapada roja. Santiago Videla complementó con una conversión.

Sin embargo, los nipones respondieron rápidamente para empatar con el try de Fakatava Amato y la conversión de Matsuda Rikiya, quien estuvo certero y no falló ninguna de sus seis patadas a los postes.

Sin embargo, los nipones respondieron rápidamente para empatar con el try de Fakatava Amato y la conversión de Matsuda Rikiya, quien estuvo certero y no falló ninguna de sus seis patadas a los postes.

Japón tuvo algunos penales a su favor, pero en lugar de buscar los palos insistieron en busca de una nueva llegada a la zona de gol. Matías Dittus llegó absolutamente fuera de tiempo sobre Gu Ji-Won, lo que le valió una amarilla que generaría consecuencias.

Sin la guardia de Dittus, Naikabula Jone logró sumar nuevos cinco puntos los "Cherry Blossoms". Chile trató de mantener la verticalidad de los primeros minutos y mostró fuerza en la zaga, pero quedaron con 13 hombres tras una amarilla al capitán Martín Sigren sobre el descanso. Justo antes del entretiempo Fakatava aumentó.

En la segunda etapa Los Cóndores hicieron gala de su actitud y ganas de sacar el encuentro adelante, lo que se reflejó son su segundo try, obra de Alfonso Escobar. Lamentablemente Videla no pudo convertir para estrechar aún más el marcador, que iba 21-12.

En tierra derecha del encuentro Japón subió en la cancha y logró romper la defensa con certeros Michael Leitch, Nakamura Ryoto y Warner Dearns, que se anotaron con un try.

En tierra derecha del encuentro Japón subió en la cancha y logró romper la defensa con certeros Michael Leitch, Nakamura Ryoto y Warner Dearns, que se anotaron con un try.

La amplia diferencia del cuadro asiático, con más de un jugador nacionalizado, fue demasiado abultada para la pelea que dio Chile, pero el poder ofensivo y jerarquía nipona desequilibró lo objetivo; el marcador.

Así, Japón quedó líder del Grupo D con cinco puntos, uno más que Inglaterra, que venció a Argentina por 27-10. Samoa fue el equipo que quedó libre en la primera fecha.

- Ficha técnica y resumen:

Japón: 15- Masirewa Semisi , 14- Matsushima Kotaro, 13- Dylan Riley, 12- Nakamura Ryoto, 11- Naikabula Jone, 10- Matsuda Rikiya, 9- Nagare Yutaka, 8- Himeno Kazuki (c), 7- Shimokawa Kanji, 6- Michael Leitch, 5- Fakatava Amato, 4- Jack Cornelsen, 3- Gu Jiwon , 2- Sakate Atsushi , 1- Inagaki Keita.

Chile: 15- Iñaki Ayarza, 14- Santiago Videla, 13- Domingo Saavedra, 12- Matías Garafulic, 11- Franco Velarde, 10- Rodrigo Fernandez, 9- Marcelo Torrealba, 8- Alfonso Escobar, 7- Raimundo Martínez, 6- Martín Sigren (c), 5- Javier Eissmann, 4- Clemente Saavedra, 3- Matías Dittus, 2- Diego Escobar, 1- Javier Carrasco.

6' Chile: Try de Rodrigo Fernández. Conversión de Santiago Videla.

8' Japón: Try de Fakatava. Conversión de Matsuda.

24' Chile: Amarilla para Matias Dittus, por falta ante Ji-won Gu.

30' Japón: Try de Naikabula. Conversión de Matsuda.

37' Chile: Amarilla para Martín Sigren.

40' Japón: Try de Fakatava luego de un maul, anotó. Conversión de Matsuda.

46' Japón: Amarilla para Riley.

49' Chile: Try de Alfonso Escobar, sin conversión de Santiago Videla.

53' Japón: Try de Leitch, conversión de Matsuda.

54' Chile: Sustitución: Se retiró Javier Carrasco, e ingresó Salvador Lues.

56' Chile: Sustitución: Salió Javier Eissmann y Franco Velarde, ingresaron José Ignacio Larenas y Santiago Pedrero.

57' Chile: Sustitución: Se retiraron Diego Escobar y Raimundo Mártinez, ingresaron Augusto Böhme e Ignacio Silva.

60' Chile: Sustitución: Se retiró Iñaki Ayarza e ingresó Lukas Carvallo.

65' Chile: Sustitución: Se retiró Clemente Saavedra e ingresó Pablo Huete.

68' Chile: Sustitución: Se retiró Matías Dittus e ingresó Iñaki Gurruchaga.

71' Japón: Try de Nakamura. Conversión de Matsuda.

79' Japón: Try de Dearns, Conversión de Matsuda.