Los Cóndores M18 salen a la cancha esta semana en el Sudamericano

La selección chilena de rugby M18 participará en el Sudamericano Challenge de XV que se desarrollará en Asunción, este 5 y 7 de diciembre.

Los Cóndores M18 debutarán este jueves frente a Uruguay a las 17:00 horas. Los otros países participantes serán Argentina y Paraguay.

El formato será de tiempos de 20 minutos por lado y jugarán todos contra todos.

El cuadro nacional será dirigido por Ricardo Cortés.

Programación del torneo:

Jueves 5

16:15 Argentina vs. Paraguay

17:00 Chile vs. Uruguay

18:05 Argentina vs. Chile

18:50 Uruguay vs. Paraguay

Sábado 7

10:00 Paraguay vs. Chile

10:45 Argentina vs. Uruguay

11:30 Ceremonia de Premiación