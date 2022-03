Piloto ruso despedido de la Fórmula 1: "Me pregunto si hay espacio para la neutralidad en el deporte"

El piloto ruso Nikita Mazepin, despedido del equipo Haas de la Formula 1 durante el pasado sábado, se manifestó en una conferencia de prensa virtual desde Moscú, calificando la medida como injusta.

"La FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta, pero no me han dado tiempo. Me quedé sin el sueño por el que luche 18 años. Supe que me echaban por redes sociales el mismo día que ustedes", dijo.

"Me pregunto si hay espacio para la neutralidad en el deporte" añadió, junto con el anuncio de la creación de una fundación que irá en ayuda de deportistas expulsados de competencias por razones políticas.

Today I am announcing the creation of a new foundation to help athletes who have been blocked from competing for political reasons. #WeCompeteAsOne