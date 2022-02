Sinisa Mihajlovic Los ricos hacen la guerra, pero son los pobres los que mueren

El serbio Sinisa Mihajlovic, técnico de Bologna de los chilenos Gary Medel y Luis Rojas, se refirió al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y señaló que "los ricos hacen la guerra, pero son los pobres los que mueren".

Mihajlovic, quien fue testigo de la crueldad de la guerra de Croacia entre 1991 y 1995, dijo en conferencia de prensa: "Estoy convencido de que la guerra no puede ni debe ser la única forma de resolver los problemas. Recuerdo cuando hubo guerra en mi país, ganamos la Copa de Europa y hubo guerra. Luego, cuando gané el campeonato con la Lazio, todavía estaban bombardeando".

"Siempre esperé que mi entrenamiento durara un día entero para no pensar en la guerra, porque ibas a casa y veías, escuchabas, mirabas por televisión lo que estaba pasando. Solo en esos momentos era feliz", añadió.

Finalmente, el ex futbolista deseó que el conflicto finalice los antes posible: "Solo espero que, desde la primera noticia, la guerra no se convierta pronto en la segunda, la tercera o la cuarta y después de un mes no hablaremos más de eso. Todos debemos intentar hacer un aporte, y esperar que sea algo que termine pronto, porque es algo más grande que nosotros"