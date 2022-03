Un entrenador de las juveniles de Shakhtar Donetsk fue asesinado por bala rusa

Luto en el conjunto "minero". Serhiy Palkin, director ejecutivo de Shakhtar Donetsk, club del fútbol ucraniano, informó que uno de sus entrenadores murió a causa de un disparo del ejército ruso, en medio del conflicto armado entre ambos países.

"Tuvimos un oficial fallecido ayer. Entrenador para niños. Fue asesinado por un fragmento de un proyectil ruso. Rusia, estás matando ucranianos. ¡Detengan esta locura!", escribió en su perfil oficial de Facebook.

Además envió un potente mensaje para protestar frente a las acciones de las fuerzas rusas. "Rusia, de una nación que hizo un gran esfuerzo para derrotar al nazismo, se está convirtiendo en una nación de terroristas", expresó en el texto.

Shakhtar replicó parte del mensaje del dirigente, rescatando la parte final del texto, donde se solicita "no quedarse callado" ante la guerra, ya que "de lo contrario, será tu perdición personal. Y cada uno de ustedes será culpable y responsable de los crímenes que hayan cometido".

Sergei Palkin addressed the owners, management, and footballers of Russian football clubs.#WorldForUkraine #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/AD2tVD7BC6