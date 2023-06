El Team Chile de tenis de mesa brilla en el medallero del Sudamericano en Lima

El Team Chile de tenis de mesa nuevamente ratificó su progresivo nivel en el plano continental tras brillar con ocho medallas en los primeros tres días de competencia en el Sudamericano de la disciplina que se celebra en Lima, Perú.

Chile actualmente lidera el medallero, con tres preseas de oro, tres de plata y dos de bronce.

El primer éxito lo otorgaron Gustavo Gómez y Daniela Ortega en los dobles mixtos, vencedores ante la dupla brasileña de Guilherme Teodoro y Giulia Takahashi por 3-0.

En tanto, Ortega se repitió el plato, esta vez junto a Paulina Vega en la final femenina de dobles, tras haber vencido a las connacionales Judith Morales y Tania Zeng por 3-1.

Cerrando los éxitos, Nicolás Burgos remontó una desventaja de 1-3 en sets ante el mencionado Guilherme Teodoro y lo superó por 4-3 en el último partido de día.

"Mis sensaciones son bastantes positivas, porque me sentí súper completo de principio a fin. He sido súper regular en el último tiempo. Si bien no vino Argentina, que es uno de los más fuertes, si estaba el equipo brasileño y jugadores top 100 como Marcelo Aguirre y Alberto Miño. Estuve muy sólido desde la primera ronda", comentó Burgos, quien ingresará al top 120 del ranking mundial.

Sobre la definición, el jugador radicado en Europa expresa que "estoy muy feliz de haber ganado un partido muy duro. Estaba sicológicamente hundido y no veía un camino. Tuve un cambio de chip yendo 1-3 abajo en sets, cuando mi técnico José Luis Urrutia pidió un tiempo. Me empecé a dar cuenta de cosas a medida que ganaba puntos y usé todos los recursos posibles".

A falta de la competencia por equipos que cerrará el Sudamericano, el Team Chile de Tenis de Mesa se enfoca en el Panamericano específico de La Habana (septiembre) y en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Medallas: