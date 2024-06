EN SUSPENSO: Alejandro Tabilo no pudo concluir su partido en Queen’s

Alejandro Tabilo (24º de la ATP) entró en la parte final de su itinerario rumbo al Grand Slam de Wimbledon con su participación en el torneo de Queen’s, con el incentivo extra que en esta parte del año pude sumar puntos que le signifiquen seguir subiendo en el ranking, ya que no son muchos los positivos que debe defender.

Pero el ATP de Queen’s tenía un tema a considerar: la superficie de césped posee varias peculiaridades que la hacen incierta y de dificultad por sobre la media para nuestros tenistas, por lo mismo el partido frente al español Alejandro Davidovich Fokina, serviría para Tabilo para medir en condición estaba para esta gira sobre pasto.

El primer set tuvo equilibro absoluto, y se debió resolver en el tie break a quien se adjudicaba la primera manga. Y allí se mantuvo la disputa muy emparejada, inclusiva con grandes puntos, la que sólo se rompió en el décimo cuarto punto, que le valió a Tabilo quedarse con el desempate por 8-6 luego de 56 minutos.

