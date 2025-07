Palacios explotó: Lanza acusaciones y cuenta su verdad sobre supuesta indisciplina

Carlos Palacios, volante chileno de Boca Juniors, explotó en redes sociales para reaccionar a las acusaciones de indisciplina que circulan en la prensa argentina y que reflotaron en Chile en las últimas horas.

El descargo de Carlos Palacios por acusación de indisciplina

Palacios reaccionó a una publicación de Instagram de nuestra cuenta Al Aire Libre y señaló: "Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable? Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de eso, hice y hago todo por jugar en este gran club, que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso conlleva".

"El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, ayer lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era atenderme y no salir a entrenar, para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer", añadió.

"Si buscan hacerme quedar mal, lo están logrando, pero a base de mentiras. Están haciendo mucho mal", continuó.

Además, apeló a lo emocional y sus cercanos: "Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias. Pero no son los únicos, en mi propio país los periodistas viven haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?".

"Nunca he llegado en mal estado a entrenar. Tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie adentro del club. No han sido los mejores partidos, pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel", sentenció en su aclaración.

📅 ¿Cuándo juega Boca Juniors?

Boca Juniors saltará a la cancha nuevamente este miércoles 23 de julio, cuando enfrente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Sin embargo, Carlos Palacios se perderá este partido por decisión técnica, aunque también tiene un problema en una de sus rodillas.

📅 Fecha: Miércoles 23 de julio

🕕 Hora: 20:10

🏟️ Estadio: Único Madre de Ciudades

❓ ¿Juega Palacios el partido de Boca Juniors vs Atlético Tucumán?

Carlos Palacios no jugará ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. El chileno está lesionado, pero la prensa argentino aseguró que tampoco estaría considerado por presentarse a entrenar en mal estado.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Carlos Palacios?

