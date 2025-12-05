Lo que hace un año parecía rumor hoy es un hecho: Netflix cerró un acuerdo histórico para adquirir Warner Bros, movimiento que incluye marcas como HBO, CNN, Discovery y una señal clave para Chile — TNT Sports. La noticia remeció al mercado global del contenido y abrió una pregunta inevitable: ¿podría el fútbol chileno migrar al gigante del streaming?

La operación, valorizada en más de 82.700 millones de dólares, marca un antes y un después para la industria. No solo por el tamaño de la transacción, sino porque el comprador no es un conglomerado clásico de TV, sino la plataforma que cambió para siempre la forma de consumir contenido audiovisual. Mientras la separación legal de Warner y Discovery se proyecta para el tercer trimestre de 2026, la gran duda comienza a instalarse: ¿será Netflix la próxima casa del fútbol chileno?

🔎 ¿Qué significa que Netflix compre Warner Bros y cómo afecta a TNT Sports?

La adquisición incluye estudios de cine, TV y plataformas como HBO Max, HBO, CNN, Discovery y TNT Sports, dueño de los derechos del fútbol chileno.

Por ahora, en el anuncio oficial no hay directrices sobre transmisiones deportivas, pero el impacto es inevitable: la señal que hoy lleva el Campeonato Nacional cambiará de dueño.

La compra fue aprobada por ambos directorios y Netflix pagará 27,75 dólares por acción de WBD, combinando efectivo y títulos propios. La integración, eso sí, no será inmediata: el proceso debe pasar por aprobaciones regulatorias y se completaría en 12 a 18 meses.

📺 ¿El fútbol chileno podría transmitirse por Netflix?

No hay anuncio oficial, pero el escenario es posible. La plataforma ha mostrado interés creciente en transmisiones en vivo — la WWE, Six Kings Slam, boxeo y eventos globales — lo que hace plausible que apunte al deporte como nuevo territorio.

Si Netflix decide entrar, podría negociar el acceso a los derechos que hoy administra TNT Sports, abrir paquetes exclusivos o incluso integrar el fútbol nacional dentro de su catálogo global.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

🗓 ¿Cuándo podría haber cambios reales en la transmisión del fútbol chileno?

No antes del segundo semestre de 2026. La fusión operativa depende de que Warner se separe formalmente de Discovery Global, proceso proyectado para el Q3 2026, y recién entonces se podría tomar una decisión respecto a transmisiones deportivas.

Hasta ese momento, el fútbol chileno seguirá en TNT Sports como de costumbre.

💰 La operación en números — la compra que agitó la industria

Valor empresarial: US$ 82.700 millones

Valor patrimonial sin deuda: US$ 72.000 millones

Pago por acción WBD: US$ 27,75 (23,25 en efectivo + 4,501 en títulos NFLX)

(23,25 en efectivo + 4,501 en títulos NFLX) Proyección de cierre: 12–18 meses

Ted Sarandos celebró el movimiento asegurando que la unión permitirá “llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”. Mientras David Zaslav reconoció que el acuerdo une a “dos de las compañías que cuentan historias más importantes del mundo”.

🧩 En resumen

Netflix adquirió Warner Bros, con HBO, Discovery, CNN y TNT Sports.

El fútbol chileno no cambia de pantalla aún, pero el escenario futuro queda abierto.

La operación se cerraría entre 2026 y 2027.

Chile podría ver un cambio histórico en derechos de TV.

El streaming entra con fuerza a la pelea por el deporte en vivo.

📣 Sigue en Alairelibre.cl el radar completo del fútbol chileno: derechos de TV, mercado de transmisiones, streaming deportivo y todos los movimientos que definirán cómo veremos el torneo en los próximos años.