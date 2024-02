Andy Murray logró su primer triunfo en 2024

El tenista britanico Andy Murray (50° ranking ATP) logró su primer triunfo en la presente temporada, tras vencer al francés Alexandre Muller (75°) por 6-1 y 7-6 (5) en el ATP 250 de Doha.

Con este triunfo, el britanico de 36 años puso fin a una racha de seis partidos perdidos, avanzando a la segunda ronda en Doha, donde enfrentará al checo Jakub Mensik (116°).

"Obviamente, los últimos meses han sido duros en la pista para mí. No he ganado muchos partidos y he perdido muchos ajustados, así que estoy encantado de pasar", dijo Murray.

"Estoy orgulloso de haber logrado superar el partido, conseguir una victoria y espero que sea el comienzo de una racha mejor", agregó Murray, que sufrió molestias en una rodilla que requirieron tratamiento al principio del primer set.