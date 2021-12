Dominic Thiem se bajó de la ATP Cup y quedó en duda para el Abierto de Australia

El tenista austriaco Dominic Thiem (15º de la ATP) anunció su baja para la ATP Cup y el torneo de Sydney a causa de un resfriado y dejó en duda su presencia en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que comienza a fines de enero.

El tenista de 28 años, que lleva seis meses sin competir en el circuito a causa de una lesión en la muñeca, alargó su período de baja. Thiem tenía inicialmente previsto reaparecer en el torneo de exhibición de Abu Dabi al que al final renunció.

Mediante redes sociales, el pupilo de Nicolás Massú comunicó que "después de hablar con mi equipo hemos decidido regresar a Austria en lugar de volar directamente a Australia. Lamentablemente me resfrié, aunque di negativo en las pruebas de la Covid 19, mientras estaba en Dubai y no pude entrenar la semana pasada".

"No estaré en las condiciones físicas necesarias para disputar la ATP Cup y en el torneo de Sydney. Después de no competir durante los últimos seis meses, no puedo correr el riesgo de volver demasiado pronto y volver a lesionarme", complementó.

Thiem disputó su último torneo en Mallorca, el pasado mes de junio, donde acentuó su lesión en la muñeca derecha de la que se ha recuperado.