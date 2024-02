Carlos Alcaraz: Si tengo que escoger entre Juegos Olímpicos y Roland Garros, elijo el oro

El tenista español Carlos Alcaraz (número 2 del mundo) indicó este lunes en Buenos Aires que tiene como objetivo para 2024 ganar el título olímpico por encima de ser campeón en Roland Garros, uno de los Grand Slam que faltan en su palmarés.

"Siempre quiero ganar todo", reconoció el murciano y tras ello expresó que desea ganar el "el oro olímpico. Es un sueño ganar medallas para España, mi país. Y el oro es una de las cosas más importantes para el deporte general".

"Si tengo que elegir uno, elijo el oro. Pero en realidad, no voy a mentir, quiero ganar los dos. Obviamente me hace ilusión ganar Roland Garros, pero no siento que tengo una espinita clavada por ello. Un Grand Slam no importa cuál sea, todos cuentan por uno", comentó.

Alcaraz primer cabeza de serie del certamen que se disputa desde este fin de semana en la capital argentina pretende revalidar el título que consiguió hace doce meses para ampliar su palmarés.