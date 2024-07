Nadal y su dupla con Alcaraz en París 2024: "Entiendo el morbo de vernos juntos pero eso no significa éxito".

Junto a Novak Djokovic y Jannik Sinner, la competencia masculina del tenis olímpico en París 2024 tiene como grandes y atractivas figuras a los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.

La competencia que se desarrollará en la arcilla donde se disputa el Grand Slam de Roland Garros los tiene además como amplios favoritos, dado que Nadal allí ganó 14 coronas, y Alcaraz es el triunfador del torneo de este año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos)

Nadal jugar junto a Alcaraz: “No significa éxito”

Rafael Nadal en conferencia de prensa llamó a la calma, independiente que tenga el confeso deseo de ganar la medalla de oro, y entiende que lo vean junto a Carlos Alcaraz en los dobles provoca muchas expectativas: “Entiendo el morbo de vernos juntos, pero eso no significa éxito. No hemos podido prepararnos conjuntamente para un torneo como este, pero confiamos en el gran momento que tiene Carlos y espero que esta semana y la pasada me ayude a alzar el nivel que necesito para que esto funcione".

Alcaraz señaló la relevancia de afrontar las competencias junto a Nadal: “Jugar mis primeros dobles con Rafa es un sueño. No hay mejor manera de debutar en unos Juegos que formando pareja de dobles con Rafa. Vamos a dar lo mejor de nosotros con todas las ganas posibles. Estoy con muchísima, muchísima ilusión y esperamos poder hacer disfrutar a la gente".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Olympic Games (@olympics)

No es lo mismo que el circuito ATP

Rafael Nadal destacó que ganar en la competencia olímpica es algo muy diferente a lo que ocurre en los torneos del circuito, por grande que estos sean: "Pekín 2008 fue más grande que muchos Grand Slams que he ganado. Fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva, sin duda. En los Juegos Olímpicos sientes que nunca eres solo tú. Te sientes parte de algo mucho más grande: apoyado, arropado, querido, y realmente la sensación de volver con una medalla a la Villa es algo impresionante”

Alcaraz, reciente ganador del abierto parisino, fue en la misma línea: “Es Roland Garros, pero se vive de manera diferente. Mi sensación allí era diferente. Son mis primeros Juegos Olímpicos y tenía ganas de vivir esta experiencia. Juego por mis compañeros y por todo un país y eso lo hace diferente. Tengo ganas de estar compitiendo".

Los cuadros de la competencia del tenis se darán a conocer este jueves 25 de julio, que tendrá cinco competencias. Los individuales, femeninos y masculinos, con sus respectivos dobles, además de las duplas mixtas.