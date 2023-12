¡Increíble! Una serpiente detuvo un partido de tenis entre Thiem y McCabe

En medio del partido entre el expupilo de Nicolás Massú, el austriaco Dominic Thiem (98° del mundo), contra el australiano James McCabe (272°) por la clasificación del ATP 250 de Brisbane, una serpiente venenosa invadió la pista y el encuentro tuvo que ser suspendido por unos 40 minutos.

Pese a que no hubo ningun herido y el encuentro se reanudó normalmente, la persona encargada de capturar el réptil le costó lograr su cometido al tratarse de una culebra marrón oriental de 50 centímetros, considerada la segunda más venenosa del mundo.

Repasa el vídeo a continuación:

You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane 😳



(video via Lblklk on Reddit) pic.twitter.com/QI5izBr6HN