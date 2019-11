La ATP Cup confirmó oficialmente la presencia de Chile en el torneo

La ATP Cup confirmó a través de redes sociales la presencia de Chile en el torneo, que se creó para competir con la Copa Davis y que se jugará entre el 3 y el 12 de enero de 2021 en Australia.

La incorporación de nuestro país fue anunciada como parte de los últimos equipos clasificados junto a Uruguay, Moldavia, Noruega, Bulgaria y Polonia.

Quedó definido que la delegación nacional integrará el Grupo A junto a Serbia, que contará con Novak Djokovic, Francia y Sudáfrica.

Chile debutará el día 3 de enero a las 21:00 horas de nuestro país (00:00 GMT) frente a los galos. La segunda fecha será el 5 de enero a la misma hora ante los africanos, y cerrará versus los balcánicos el 7 de enero también a las 21 horas.

