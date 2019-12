Novak Djokovic llegó a Australia para disputar la ATP Cup

El serbio Novak Djokovic, número dos del ranking mundial, arribó durante las últimas horas a la ciudad de Brisbane, en Australia, para disputar la inédita ATP Cup 2020.

El balcánico forma parte del equipo de Serbia en el Grupo A del torneo, el cual comparte con Chile, Sudáfrica y Francia.

Precisamente "Nole" será rival de Cristian Garin en el certamen, partido que se jugará el próximo 7 de enero a partir de las 23:00 horas de nuestro país.

Chile se estrenará en el campeonato el 4 de enero ante los galos, para dos días después jugar ante los sudafricanos y posteriormente a Serbia en la fecha ya mencionada.

