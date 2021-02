Rusia ganó por primera vez la ATP Cup tras vencer a Italia en la final

Rusia se coronó campeón por primera vez de la ATP Cup, al vencer este sábado a Italia en la final del torneo que se celebró en Melbourne, en la previa del Abierto de Australia.

Russia Reigns 👑 Congratulations, 🇷🇺 #TeamRussia on a first #ATPCup title! 🏆 pic.twitter.com/OTkJno8g2X

En el primer duelo de la jornada, Andrey Rublev, octavo en el ranking mundial, impuso su calidad ante Fabio Fognini (17°) y lo aplastó con un 6-1 y 6-2 en una hora de partido.

Más tarde, fue Daniil Medvedev, cuarto en el escalafón, quien selló la victoria rusa sobre Italia, con un sólido 6-4 y 6-2 sobre la primera raqueta transalpina, Matteo Berretini (10°).

Esta es la primera vez que Rusia se queda con el título, luego de cuatro finales perdidas, en 2000 (Eslovaquia), 2001 (Australia), 2002 (Argentina) y 2008 (Suecia).

Getting a 🧥 and 🧢 to go home with 🇷🇺 #TeamRussia #ATPCup pic.twitter.com/40jErVLH2X