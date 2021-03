¡Campeón en casa! Cristian Garin conquistó el ATP de Santiago tras tumbar a Facundo Bagnis

El tenista chileno Cristian Garin, número 22 del ránking mundial, se proclamó campeón este domingo del ATP 250 de Santiago, tras superar en un parejísimo encuentro de tres sets al argentino Facundo Bagnis (118°).

Luego de dos horas y 38 minutos de un duro partido, el número uno de nuestro país consiguió la victoria en parciales de 6-4, 6-7 (3) y 7-5.

Como en todo el torneo, la raqueta nacional tuvo un sólido primer set, convirtiendo un quiebre fundamental en el séptimo juego, lo que le permitió arremeter para tomar ventaja en el encuentro.

Si bien parecía que el envión le iba a bastar al ariqueño para completar su triunfo en la segunda manga, Bagnis hizo todo lo posible para decir lo contrario, y así fue. Pudo romper el turno de saque del local para quedar 3-2 a favor, y de ahí en más no cedió hasta llegar al tie break, donde se mostró contundente para forzar todo con un inapelable 7-3.

El tercer parcial trajo toda la atención posible. Ambos jugadores fueron quemando sus últimos cartuchos para alzarse victoriosos. El "Tanque" volvía a quebrar para ponerse 4-2 sobre Bagnis, pero el trasandino recuperaba la ruptura con inmediatez. De ahí en más, ninguno entregó su saque, hasta que el 22 del mundo pisó el acelerador y terminó cerrando el duelo a su favor con mucha autoridad.

5th title comes on Home Soil 🇨🇱🙌@Garin_Cris digs deep to defeat a spirited Bagnis 6-4 6-7 7-5 to cap off a brilliant week in Santiago!@chile_open pic.twitter.com/MInW7QOplE