El descargo de Corentin Moutet en el Chile Open: Jarry me dijo patético y no sé por qué

El francés Corentin Moutet fue verdugo de Nicolás Jarry en los cuartos de final del Chile Open y en cancha se vio envuelto en un ambiente bastante hostil de parte de los espectadores presentes en el partido, algo de lo que el propio jugador europeo se refirió y expresó cierta sorpresa por el trato que recibió.

El galo recibió pifias durante varios pasajes del duelo con la raqueta nacional y también después de quedarse el triunfo, donde además tuvo un tenso saludo con Jarry en la red.

Por esto, es que en diálogo con el portal Clay Moutet expresó que: "Jarry me dijo patético, no sé por qué. Yo me comporté bien. Fue en un ambiente hostil donde me pifiaron y me abuchearon, la gente hacía ruido cuando yo servía. Sobreviví, jugué bien".

"No creo que haya hecho nada 'patético'. Deberías preguntarle a él (Jarry) por qué dijo eso. No somos precisamente los mejores amigos en el tour, de hecho no lo conozco", apuntó.

Moutet se enfrentará en semifinales del Chile Open al también nacional Alejandro Tabilo, este sábado desde las 18:00 horas de nuestro país.